© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le dimissioni dell'ormai ex assessore all'Ambiente del Comune di Latina, Roberto Lessio, scatenano bagarre nel primo Consiglio utile. Ieri come primo punto vi era proprio la surroga tra il consigliere dimissionario, Dario Bellini (chiamato in giunta come assessore all'Ambiente al posto di Lessio) e la nuova entrata Gabriella Monteforte (prima dei non eletti), medico e coordinatore del consiglio generale del movimento Lbc. In una seduta svolta sostanzialmente a porte chiuse (non sono partiti per problemi tecnici, né la diretta facebook, né lo streaming), dai banchi della minoranza, Enrico Forte (Pd) ha posto con forza il tema di «dimissioni che sono arrivate con colpevole ritardo e che dovevano essere non per motivi personali, ma per un atto di responsabilità» citando «la raccolta differenziata ancora al palo e il ripascimento mancato su cui la Regione aveva offerto di intervenire al posto del Comune ed è stato rifiutato». Duro battibecco tra Francesco Giri, consigliere comunale ma anche segretario di Lbc, e Salvatore Antoci del Misto. Il sindaco, Damiano Coletta ha parlato nuovamente di motivi personali per le dimissioni e, a proposito di Antoci, come di «chi rinnega un percorso che gli ha consentito di stare in questa assise, non rispettando un patto sottoscritto». «L'ingresso di Gabriella Monteforte in consiglio - ha detto la neocapogruppo, Valeria Campagna - è una risorsa preziosa, per dare nuovo slancio a questa maggioranza». Approvata a maggioranza, come la surroga, anche la variazione di bilancio per introitare fondi per l'emergenza coronavirus, mentre è passata a maggioranza la modifica del regolamento per gli impianti sportivi, «un importante passo avanti», come lo ha definito il sindaco. In particolare, un primo articolo relativo alla concessione modifica la durata da un massimo di sei anni fino a un massimo di 20 anni, per consentire alle società sportive l'ammortamento di eventuali investimenti sulle strutture stesse, ad esempio a fronte di progetti per nuovi impianti con fondi agevolati del credito sportivo; una ulteriore riduzione del 50% dei canoni concessori, in caso la società abbia almeno cinque bambini segnalati dai servizi, che vengano iscritti gratis; spazi adeguati per il calcio femminile, che potrebbero essere trovati anche nel Francioni. «Latina - spiega Ernesto Coletta, consigliere delegato allo Sport - passerà al bando dopo 40 anni di caos e mancanza di regole nelle concessioni degli impianti, si potrà garantire un accesso ai beni comuni in maniera equa e trasparente». I bandi saranno uno per ogni impianto, e saranno pubblicati entro l'anno, ma prima si provvederà alla valutazione dello stato di ciascuna struttura, grazie a un incarico affidato a tre tecnici specializzati. Alla manifestazione di interesse, hanno già risposto 83 tra professionisti e associazioni. «Il loro compito sarà quello di fare una fotografia di ogni impianto prima della consegna», conclude Coletta.Andrea Apruzzese© RIPRODUZIONE RISERVATA