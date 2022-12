Latina, si lancia con il parapendio ma precipita: morto a Norma

Tragedia questo pomeriggio a Norma, piccolo centro dei Monti Lepini in provincia di Latina. Un uomo che si era lanciato con il parapendio dalla rampa dell'Antica Norba è precipitato sul costone della montagna, sopra al tracciato della provinciale Norma-Cori, ed è morto.

L'incidente è avvenuto dopo le 15. I soccorritori sono riusciti a raggiungerlo e lo hanno trasportato nell'area da dove era decollato sperando di riuscire a portarlo in eliambulanza in ospedale. Purtroppo era in condizioni molto gravi e malgrado i ripetuti tentativi di rianimarlo il deltaplanista è morto.

Sul posto anche i carabinieri della stazione di Cori.