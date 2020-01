Degrado nell'Oasi verde “Susetta Guerrini”, la figlia Renata: «Togliete l'intitolazione a mia madre»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel giorno dell’intitolazione dell’Oasi verde a Susetta Guerrini, scrivemmo: “Begli occhi, bell’anima”. Sì perché lei ti guardava dai cartelli posizionati tutt’intorno a quell’enorme polmone verde, parliamo di 240 ettari di terra, ti guardava dai cartelli agli ingressi del parco in Q4, a cavallo dei quartieri Nascosa e Nuova Latina, che le è stato intitolato dall’amministrazione comunale nel marzo 2018.Susetta Guerrini era una giornalista, amava le battaglie per le cose in cui credeva e se ne è andata più di un quarto di secolo fa. Ma la memoria resta viva. Oggi molti di quei cartelli sono per terra, crollati, spezzati i pali in legno dall’umidità, in piedi quelli più nuovi in metallo, sono perfetti, basterebbe sostituire i vecchi. Tra l’erba, alta, se cammini di tanto in tanto ti imbatti in quel viso tanto amato dalla comunità latinense, e amato sopra tutti da sua figlia Renata, che lì passeggia abitualmente. Fa anche lei la giornalista, determinata e arrabbiata: «Il giorno dell’intitolazione ero emozionata e felice, così felice... Oggi, a quasi due anni di distanza, non posso più vedere il viso di mia mamma tra l’erba, calpestato da persone e animali. A questo punto preferisco ricordarla nell’intimo della mia casa e della mia famiglia, non più pubblicamente. Non ce la faccio proprio ad andare a passeggiare con mio figlio e vedere mia mamma lì, in quel degrado. Meglio non ricordarla in questo modo». Ha deciso, invierà una Pec al Comune chiedendo di togliere l’intitolazione dell’Oasi Verde a Susetta Guerrini. «Certo. Dopo mesi e mesi di segnalazioni, sui social, articoli di giornale che si sono susseguiti da oltre un anno a questa parte, credo di non avere più scelta. Tra l’altro oltre ai cartelli, c’è un problema di degrado terribile: alberi caduti e mai raccolti, erba non tagliata, cestini dei rifiuti inghiottiti dalle erbacce, un disastro».E dire che Susetta Guerrini teneva particolarmente alle tematiche ambientali, tanto che l’assessore all’Ambiente Roberto Lessio il giorno dell’intitolazione aveva con sé una cartellina con all’interno gli articoli della giornalista scomparsa a 39 anni. «Quando affrontava un argomento - ricordò allora Lessio - sapevo già che alla fine avrebbe trovato una strada per arrivare alla soluzione». Oggi sarebbe giusto, e anche bello, onorarne la memoria con la stessa determinazione: trovando una soluzione.