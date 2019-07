Latina, decoro urbano, l'appello di Ascoli (Abc): «Il senso civile del bene comune dovrebbe essere normale in tutti»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La «sconfitta del cartello». La definisce così il direttore generale dell’Azienda per i beni comuni di Latina, Silvio Ascoli, un’immagine di degrado in piazzale Prampolini: una panchina rotta, con rifiuti sparsi tutto intorno, proprio accanto a un cartello con la scritta «Se trovi pulito, lascia pulito». «Ecco come si presenta stamane una zona in pieno centro della nostra città. Nostra, che dobbiamo vivere tutti - afferma Ascoli - Beate quelle realtà urbane che non hanno bisogno di cartelli, perché il senso civile del bene comune dovrebbe essere normale in tutti i cittadini. Se questo non si riesce a capire allora usiamo un po’ di pragmatica e chiediamoci: quanto costa riparare quella panchina? Quanto costa pulire la piazza più volte anziché una? Ed ancora: quanto allontana dalla nostra città potenziali turisti? Domande a cui dobbiamo dare tutti una risposta». Questo, in una giornata in cui Abc ha vissuto un’assemblea di lavoratori e sindacati, che chiedono un miglioramento delle condizioni di lavoro e in particolare del parco mezzi di Abc.