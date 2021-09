Latina, da domani via alla vendita dei biglietti per la sfida al Foggia

Mercoledì 15 Settembre 2021, 19:43

C'è grande attesa in vista della sfida tra Latina e Foggia valida per la quarta giornata del campionato di serie C. Aprirà domattina alle ore 10 (solo online e nei punti vendita Ciaotickets) la vendita dei biglietti per la gara di domenica alle 14.30.

Questi i prezzi dei biglietti a cui andrà sommato 1,50 euro di prevendita:

Tribuna Vip € 40, ridotto 35;

Tribuna Centrale € 25, ridotto 22;

Tribuna laterale A e B € 20, ridotto 17;

Gradinata € 15, ridotto 12;

Curva Nord (Locali) € 12, ridotto 10;

Curva Ospiti € 12.

I tagliandi potranno essere acquistati on line su https://www.ciaotickets.com/latinacalcio e presso i punti vendita di Ciaotickets della Provincia di Latina.

Al botteghino dello stadio Francioni, invece, l’acquisto è previsto con i seguenti orari: Giovedì e Venerdì dalle 17 alle 20, Sabato dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20. Domenica, infine, dalle ore 10 fino alla fine del primo tempo.