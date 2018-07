Latina, crolla il solaio: paura in via d'Azeglio

I vigili del fuoco di Latina sono intervenuti, nel tardo pomeriggio di ieri, in via Massimo D'Azeglio a Latina per la segnalazione di un crollo di un solaio.

Sul posto, i vigili hanno preso atto che all'interno di un appartamento al terzo piano, nel vano adibito a camera da letto, era crollato il solaio composto da laterizi e armatura in ferro.

Fortunatamente il crollo non ha coinvolto le persone, che al momento occupavano l'appartamento.



sulle cause del crollo e' stata aperta una inchiesta.

Lunedì 9 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 07:06



