Covid, bollettino del 28 dicembre: nuova impennata in provincia, sono 410 i nuovi casi, 161 a Latina

Dopo la pausa di ieri legata al basso numero di tamponi, oggi i nuovi casi di contagio risalgono e arrivano in provincia di Latina 410. Particolarmente delicata la situazione nel Capoluogo che da solo registra 161 nuovi contagi. Parlamo nell'arco degli ultimi quattro giorni di oltre 1.500 nuovi casi.

Dati simili non si vedevano dall'inizio della pandemia. Il bollettino del 26 dicembre riportava una situazione preoccupante: 419 contagiati più altri 41 di persone non residenti in provincia. Peggiore il dato del giorno di Natale: 551 nuovi casi, ieri invece la situazione si è attestata sui 125 contagi, ma con un indice test/positivi molto alto che non faceva presagire niente di buono per oggi, infatti è stato così.

Mentre continuano a salire i numeri riferiti a Latina, si ridimensionano i casi ad Aprilia che passano dai 128 di due giorni fa agli odierni 46. Sono addirittura nove le cvittà pontine con nuovi contagi a due cifre.

Questa la mappa dei nuovi contagi in tutta la provincia di Latina:

Contagi praticamente in tutti i comuni ad eccezioni di alcuni piccoli centri come Ventotene, Spigno Saturnia, Rocca Massima, Sonnino, Compodimele e Bassiano.

Nelle ultime 24 ore sono state notificate 9 guarigioni e tre ricoveri.