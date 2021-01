Rientro a scuola, studenti chiedono nuovo incontro con il prefetto

Alcuni dei rappresentanti delle scuole di Latina sono stati ricevuti in prefettura nei giorni scorsi a seguito della mobilitazione indetta da molti studenti. «Sono state presentate le tematiche generali che riguardano l’imminente riapertura delle scuole ma soprattutto è stata espressa la volontà di proseguire un confronto proficuo tra le istituzioni e gli studenti del territorio, così come incitato dallo stesso prefetto - si legge in una nota della Rete degli studenti - Lo scorso incontro è stato utile ma rappresentava solo l’inizio».

La richiesta che arriva dai ragazzi è quella di «tornare, in rappresentanza delle scuole, per lavorare e collaborare con le istituzioni e per analizzare le esigenze pratiche della comunità studentesca tutta. Ciò che anima gli studenti e le studentesse in questa fase sono l’incertezza e il timore che determinano alcuni aspetti di questo rientro. Per questo noi ci proponiamo di supportare la gestione di queste situazioni. Chiediamo l’opportunità di riportare le necessità degli studenti».

