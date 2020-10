Covid 19: restrizioni a bar e ristoranti, tavolo in Prefettura per accelerare rimborsi

Un «tavolo permanente di confronto in Prefettura con le categorie commerciali

più colpite dalle restrizioni anti Covid-19, per intercettare il disagio economico e

accelerare l'erogazione delle risorse stanziate a livello europeo e nazionale, con il

coinvolgimento dell'intero sistema della governance territoriale». E' quanto emerso dalla riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di Latina,

allargato alla presenza del Presidente della Camera di Commercio e di

Confcommercio Lazio-Sud. La protesta ha rischiato di degenerare e i titolari di bar e ristoranti si sono dissociati da chi ha lanciato fumogeni ed è uscito dal seminato

Compito del tavolo, come si legge in una nota diffusa dalla Prefettura, sarà quello di «offrire un dovuto costante confronto alle categorie interessate e, in particolare, l'opzione di condividere con la Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate le eventuali criticità nell'attribuzione dei ristori, in modo da assicurare l'efficace e tempestiva risposta alle preoccupazioni degli esercenti». Ribadita comunque la necessità del rispetto delle misure disposte dal governo per evitare un ulteriore aggravamento della situazione sanitaria.

