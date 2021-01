Pacchi, spedizione senza muoversi da casa grazie al servizio di Poste Italiane

Spedire i propri pacchi da casa? Da oggi a Latina è possibile grazie a un nuovo servizio di Poste Italiane

In questo particolare periodo di emergenza, infatti, con "Poste delivery web" viene offerta la possibilità di compiere delle spedizioni in totale sicurezza, direttamente da casa con ritiro a domicilio gratuito e, da oggi, in modalità “paperless” cioè senza la necessità di stampare la lettera di vettura. Un modo per limitare le occasioni di potenziale rischio di contagio da Covid 19 ma anche vantaggioso in termini di comodità di fruizione del servizio.

Spedire comodamente dal computer o dallo smartphone è possibile in pochi click. È sufficiente collegarsi al sito https://postedeliveryweb.poste.it o scaricare l’App “Ufficio Postale” e acquistare on line una o più spedizioni.

