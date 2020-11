Latina, messaggio di Coletta al Consiglio: «Importante avere fiducia, forza e attenzione ai sintomi. Io sto migliorando»

Condizioni generali in miglioramento e un ringraziamento a tutti i cittadini di Latina «per l’affetto e il calore che mi avete fatto sentire attraverso i tantissimi messaggi che ho ricevuto o che ho potuto leggere sui social». Così il sindaco di Latina, Damiano Coletta, tuttora ricoverato presso l’ Ospedale Santa Maria Goretti per aver contratto il Covid-19 , si esprime, in un messaggio letto dal presidente del Consiglio, Massimiliano Colazingari, nell’apertura della seduta odierna.

Coletta spiega cosa è accaduto, raccontando come «probabilmente ho contratto il virus durante il mio intervento al dormitorio , necessario per il ruolo che svolgo per il bene della comunità e che mi espone comunque a qualche rischio in più. Da qualche giorno il quadro clinico stava iniziando a peggiorare. Pertanto, consapevole delle complicanze che possono manifestarsi dalla quinta giornata, sabato ho fatto un secondo accesso in ospedale dove sono stato sottoposto a Tac polmonare con evidenza di polmonite interstiziale in fase iniziale. Di conseguenza è stato consigliato il ricovero per consentire di iniziare la terapia antivirale, effettuabile solo in ambiente ospedaliero».

Ma Coletta rassicura: «Le mie condizioni stanno già migliorando». Il sindaco tocca quindi il tema della prevenzione: «Il mio pensiero va a tutti i pazienti che stanno combattendo con il Covid. È importante avere fiducia, forza, determinazione e soprattutto attenzione e cura dei propri sintomi In particolare per coloro che sono a casa è importante il rapporto con il proprio medico curante. Infine un pensiero per tutti coloro che ancora non hanno la consapevolezza del rischio che stiamo correndo. Abbiate rispetto per chi sta male , per coloro che li assistono e si espongono al contagio, per le forze dell'ordine e per chi svolge servizi essenziali al pubblico esponendosi a loro volta al contagio; cercate soprattutto di avere rispetto per voi stessi e per i vostri cari. Quindi: mascherina, distanza e igiene delle mani . Ce la metterò tutta per guarire il prima possibile e per tornare quanto prima alla piena attività di sindaco della nostra città».

