Da un lato, fornire ai cittadini informazioni sui servizi del Comune; dall’altro, segnalare all'ente cittadini in difficoltà. A fornire questo tipo di supporto al Comune di Latina in queste settimane di emergenza da Covid-19, creando connessioni tra i cittadini e l’ente, sono i referenti di quartiere, una rete di solidarietà di vicinato, quartiere per quartiere: nuove figure nate un paio di settimane fa. L’amministrazione di piazza del Popolo le sta mettendo in campo in questi giorni, in particolare sul fronte dei servizi sociali. Rientrano nel progetto Latina per Latina lanciato proprio in queste settimane di crisi per il nuovo coronavirus, e nella filosofia di un’amministrazione condivisa con la città. L’invito a presentarsi e a offrire la propria disponibilità a diventare referente di quartiere è apparsa nuovamente ieri sulla pagina Facebook del Comune di Latina. «Sono antenne importanti anche per raggiungere situazioni di disagio, fuori dai radar dei servizi sociali e che non accedono al supporto, ma che potrebbero la persona che abita nel palazzo - spiega l’assessore alla Partecipazione, Cristina Leggio - e accanto a loro ci sono anche molte associazioni». Tra i primi obiettivi dei referenti, far conoscere a persone e nuclei familiari che ne hanno bisogno, l’opportunità dei bonus alimentari, creati sulla base dei fondi nazionali (777mila euro) e regionali (503mila euro) e guidarli nella richiesta. «È una rete ampia, che si sta ulteriormente allargando - prosegue la Leggio - ci incontriamo regolarmente e diamo loro aggiornamenti e informazioni sui servizi e suggerimenti per poter dare aiuto nelle criticità, ad esempio la compilazione dei moduli: aiutano a veicolare informazioni anche a chi magari non ha internet, o è comunque fuori da questi canali». Sul sito web del Comune si possono trovare tutte le indicazioni utili per diventare referente, alla pagina www.comune.latina.it/latina-per-latina/. L’elenco dei referenti è in continuo aggiornamento, ma nelle prime due settimane di nascita del progetto sono già una cinquantina le persone che hanno fornito la loro disponibilità e una trentina quelle già presenti sul sito del Comune, quartiere per quartiere, alle quali ci si può rivolgere.