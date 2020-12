Covid, 172 contagi e 182 guariti in provincia di Latina. Una vittima a Cori

Sono 172 i nuovi casi di covid in provincia di Latina, una conferma ulteriore che la curva in provincia non cala. La buona notizia è che però le nuove guarigioni nelle ultime 24 ore sono 182, dunque più numerose dei nuovi casi. Si registra anche il decesso di un paziente residente a Cori.

Nella città di Latina ci sono 45 nuovi positivi, 35 ad Aprilia, 15 a Formia, 11 a Sabaudia, 10 a Terracina, 8 a Cisterna, 6 a Priverno, 5 a Minturno e Sezze, 4 a Gaeta e anche a Pontinia, 3 a Cori, 2 casi nei comuni di Bassiano, San Felice, Sermoneta, Sonnino, Spigno Saturnia e Ventotene, uno infine a Fondi e Rocca Massima. Il dato complessivo è di 12.958 cittadini contagiati dall'inizio della pandemia. le vittime invece sono 216.

