Latina, emergenza Coronavirus: l'Uisp annulla Vivicittà e Bicincittà

Annullate Vivicittà, prevista per il 19 aprile, e Bicincittà, per il 10 maggio. Il Comitato Territoriale Uisp di Latina si è adeguato alle indicazioni governative disponendo innanzitutto la chiusura fino al 3 aprile della sede di via Don Morosini. Chiunque avesse bisogno di informazioni può consultare il sito www.uisplatina.it e la relativa pagina facebook, oppure contattare i numeri 0773.691169 e 328.1193101.«L’interruzione delle attività - spiega l'Uisp - rischia di compromettere l’intera prima parte del calendario del “Grande Slam Natalino Nocera”, così come l’atteso appuntamento del Giocagin, programmato per il 16 maggio al PalaBianchini di Latina. In attesa di ulteriori disposizioni e confidando in una soluzione in tempi brevi della grave emergenza epidemiologica, i vertici nazionali dell’Uisp hanno anche ufficializzato l’annullamento di due eventi entrati a far parte delle tradizioni sportive del capoluogo: il "Vivicitta", manifestazione podistica sulla distanza di 10 chilometri, prevista per domenica 19 aprile con partenza unica in contemporanea in oltre 70 città italiane; il “Bicincittà”, passeggiata sulle due ruote programmata per il 10 maggio. Considerando l’assoluta priorità per le iniziative a tutela della salute pubblica, non potevano esserci i tempi e le condizioni per organizzare questi appuntamenti».