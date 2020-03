Latina, ristoranti e negozi scelgono la chiusura per evitare rischi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con l'introduzione delle nuove regole, valide per tutta Italia, il commercio si adegua dimostrando, in molti casi, grande senso di responsabilità. Bar e ristoranti possono restare aperti dalle 6 alle 18 ma moltissimi operatori, in costante aumento, hanno già deciso di restare chiusi.Le ragioni sono molteplici: c'è innanzitutto la consapevolezza di poter contribuire alla diffusione del virus, ma c'è anche il dato concreto della quasi totale assenza di clientela. Restare aperti implica costi di gestione che non possono essere ammortizzati. Gli imprenditori hanno tentato di fare squadra come forse non è mai accaduto in passato, hanno ascoltato pareri, valutato numeri e strategie. Ma soprattutto hanno percepito la portata dell'emergenza sanitaria.«Questa decisione - spiega un ristoratore - l'abbiamo condivisa con il nostro sindaco Coletta. Da imprenditori del settore ristorazione, ma soprattutto da uomini, ci sentiamo la grande responsabilità di dover salvaguardare la salute dei nostri dipendenti, delle nostre famiglie e dei nostri clienti ed amici. La decisione prescinde dal fattore economico, e dai decreti istituzionali che si susseguono, i quali, ad oggi sia pur con limitazioni, ci permetterebbero di rimanere aperti. Amiamo il nostro lavoro il che rende ancora più sofferto questo passo ma sappiamo che è solo un arrivederci e che presto tutto tornerà alla normalità. Per ora rimaniamo tutti a casa!». L'annuncio sui social è stato accompagnato dall'hashtag #stamoacasa.La decisione si estende a macchia d'olio e non riguarda soltanto il settore della ristorazione. Chiudono anche molti negozi di abbigliamento, accessori, profumerie, scuole di musica e di danza, centri benessere e studi professionali. Molti studi medici e dentisti hanno introdotto delle misure, invitando alla prenotazione telefonica e comunque limitando le prestazioni ai casi urgenti. Man mano che passano le ore la situazione si delinea sempre più chiaramente verso l'unica possibilità: lo stop a ogni attività per ridurre al minimo i contagi.Nei supermercati si continua con gli ingressi a piccoli gruppi, mentre tra i pochi settori che potrebbero crescere c'è quello delle consegne a domicilio: alcuni pub e ristoranti, pur essendo chiusi al pubblico, manterranno aperta la cucina per garantire le consegne a casa tramite i canali tradizionali.