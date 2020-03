Coronavirus, a Latina il prefetto riunisce il Centro coordinamento soccorso

Il prefetto di Latina, Maria Rosa Trio ha riunito questa mattina in prefettura il Ccs (Centro coordinamento soccorso) per attivare tutte le procedure necessarie per fronteggiare l'emergenza per il Coronavirus. Erano presenti i vertici della Asl e i rappresentanti del 118, il questore Michele Spina, il colonnello dei carabinieri Gabriele Vitagliano, il colonnello della Finanza Michele Bosco. Il centro si riunirà due volte al giorno («A meno che la situazione non precipiti, nel qual caso sarà h24 e quindi speriamo di no») mentre i Comuni dove si sono verificati casi di contagio hanno riunito i Coc (centri operativi comunali).

La prefettura ha annunciato che emetterà dei bollettini sulla situazione in provincia di Latina. «Ad ora il numero dei contagi rimane quello del bollettino emesso ieri sera dalla Asl - ha spiegato il prefetto - ma stiamo lavorando in squadra e come si dice navighiamo a vista. Raccomandiamo a tutti di seguire le regole e le indicazioni fornite dal ministero della Salute e dall'assessorato regionale alla Sanità. manteniamo le distanze, non diamoci la mano, stiamo molto attenti alla pulizia delle mani».

Alla fine della riunione il questore di Latina Michele spina ha spiegato che polizia, carabinieri e guardia di finanza, hanno aperto indagini penali su chi ha diffuso fake news sui social, chi ha diffuso notizie false sull'emergenza coronavirus rischia una denuncia all'autorità giudiziaria per procurato allarme.

Il direttore sanitariod elal Asl Giuseppe Visconti ha detto che è in corso una riorganizzazione dei posti letto nei presidi sanitari della provincia di latina per far fronte ai casi di contagio da Coronavirus.



Ultimo aggiornamento: 12:49

