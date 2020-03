Palestre chiuse, il Comune di Latina: nessun onere a carico delle società sportive

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Continua il lavoro del Comune per predisporre tutte le iniziative possibili per andare incontro per alle esigenze dei cittadini e delle imprese in questo momento di estrema difficoltà.L'assessore al Patrimonio Emilio Ranieri ieri ha dato mandato agli uffici di predisporre gli atti necessari per non mettere a carico delle società sportive i canoni relativi ai tempi in cui la palestra è chiusa a causa dell'emergenza coronavirus, una misura che è stata già comunicata alle società stesse. L'assessore al Bilancio e Tributi Gianmarco Proietti (nella foto) invece ha chiesto agli uffici di predisporre la delibera di giunta che prevede una proroga della scadenza dei tributi Icp e Tosap, vale a dire l'imposta comunale sulla pubblicità e la tassa per l'occupazione del suolo pubblico, la scadenza è prevista per la fine di questo mese, slitterà inveca al 31 maggio prossimo, di due mesi insomma.Anche per quanto riguarda le esenzioni Tari gli aventi diritto avranno più tempo per presentarle, fino a fine aprile o addirittura a fine maggio, sarà deciso nelle prossime ore. Sono alcune delle risposte alle quali si è giunti ieri, dopo che l'assessore Proietti aveva chiesto agli uffici di verificare la possibilità di spostare i pagamenti per non gravare ulteriormente in queste settimane sulle imprese che si trovano a dover affrontare una situazione di emergenza mai vissuta prima. Con la maggior parte delle attività costrette a chiudere i battenti, mettere in ferie forzate i dipendenti, e non incassare neppure un euro avendo pur sempre mutui o affitti da pagare. Il Comune ha inoltre pubblicato un avviso che riguarda i contribuenti che hanno ricevuto gli avvisi di accertamento per Tari, Tares, Imu e Tasi, con i termini di impugnazione davanti alla Commissione Tributaria provinciale. Per gli avvisi che scadono nel periodo compreso tra il 9 e il 22 marzo occorre contare quanti giorni siano decorsi fino all'8 marzo e far ripartire il conto dal 23 marzo fino ad arrivare al 60° giorno. Nel caso in cui la decorrenza ricada tra il 9 e il 22 marzo il termine per impugnare l'avviso di accertamento comincia a decorrere dal 23 marzo. I dettagli sul sito del Comune.