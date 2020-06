Coronavirus, a Latina zero casi anche oggi: ma spuntano due positivi da fuori provincia

Coronavirus

, nessun nuovo contagio in provincia dianche oggi. Lo ha comunicato la Asl pontina tramite la pagina Facebook "": «Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 19 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare». In questa settimana sono stati riscontrati quindi cinque casi, uno in più rispetto alla settimana precedente. I positivi totali restano 552. Nel Lazio nessun nuovo caso non solo a Latina, ma anche nelle province di Frosinone, Rieti e Viterbo. Ma sedici nuovi casi tra la Capitale e la provincia di Roma.In realtà, però, due positivi ci sono anche oggi. Lo comunica il quotidiano bollettino della Asl: «Rispetto alla giornata di ieri, due nuovi casi di cittadini residenti nella Provincia di Latina (di cui 1 del Comune di Sezze ed 1 del Comune di Minturno), sono stati notificati da altre ASL, presso le cui strutture ospedaliere sono anche ricoverati».