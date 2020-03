I casi di contagio in provincia di Latina salgono a 22, dopo la notizia della positività al test per il Coronavirus dell'avvocato di Latina prelevato venerdì a Cori e portato allo Spallanzani e di due persone di Sperlonga, moglie e marito che si trovano al "Goretti". Nel conteggio è compreso anche il caso della donna di Lenola positiva al coronavirus ricoverata all'ospedale Dono Svizzero di Formia.

Il sindaco di Lenola Fernando Magnifico ha diramato un appello ai cittadini: «La notizia che non volevamo sentire, purtroppo, è arrivata: è mancata la nostra concittadina, ricoverata presso l’ospedale ‘Dono Svizzero’ di Formia da una settimana a seguito di varie patologie pregresse e risultata positiva al Covid-19. La raccomandazione che faccio con forza a tutti i concittadini è quella di rispettare scrupolosamente le disposizioni delle autorità sanitarie, del Governo e della Regione, di uscire il meno possibile, aiutando la Asl a fare le dovute indagini e cercando di limitare le possibilità di contagio. Poiché le indagini per provare a ricostruire l’intera rete dei suoi legami al momento non sono ancora concluse, chiedo a tutti voi la massima collaborazione. Ciò che abbiamo più a cuore è la vostra sicurezza: questo è il momento in cui ciascuno di noi deve darei il proprio contributo. Le prossime ore saranno decisive. Le autorità preposte stanno ripercorrendo anche gli spostamenti e i contatti dei familiari. Ho personalmente chiesto di effettuare immediatamente, ai parenti della donna, i tamponi preventivi, ma in assenza di sintomi l’autorità sanitaria mi ha comunicato che non è possibile effettuarli. In ogni caso, sono certo che i cittadini del nostro borgo sapranno rispettare le indicazioni che stiamo dando, nell’esclusivo interesse della loro salute».

Contemporaneamente da ambienti sanitari pontini arriva la notizia che tre pazienti tra i 20 risultati positivi mostrano un decorso positivo e sono più vicini alla guarigione.

Aggiornamento ore 13.40

E' riunito in prefettura il Centro coordinamento soccorsi. All'esame del prefetto e dei comandanti delle forze di polizia il caso del Tribunale di Latina, dopo che un avvocato è risultato positivo al test per il Covid 19. Sono attesi provvedimenti.

Aggiornamento ore 14.25

La comunicazione degli ulteriori contagi arriva al termine della riunione del Centro coordinamento soccorsi. Viene ribadito nel comunicato della Prefettura di «attenersi alla stretta osservanza delle misure emanate dal Governo in termini di contenimento dell'infezione»

Ultimo aggiornamento: 14:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA