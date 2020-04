© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra mille incertezze e grandi preoccupazioni determinate dall'emergenza sanitaria da Covid-19, si avvicina la data di avvio della cosiddetta Fase 2. In attesa delle nuove disposizioni del Governo, entra nel vivo l'attività di consultazione avviata dall'amministrazione Coletta con l'obiettivo di fare il punto sulla strategia da mettere in atto per una serie di interventi di supporto all'economia locale, in misura straordinaria a breve e a medio termine. Venerdì scorso, in videoconferenza, si è tenuto il primo incontro nell'ambito del tavolo strategico Patto per Latina.IL SINDACO«Si tratta di un momento di confronto necessario - sottoline il sindaco Damiano Coletta - erano presenti vari rappresentanti delle associazioni di categoria del commercio, dell'industria, dei servizi, associazioni sindacali. Prossimamente incontreremo la categoria dell'agricoltura e dell'artigianato, e poi gli istituti bancari. Ascolteremo tutta la città. Abbiamo questo importante strumento del fondo Latina per Latina, che nel giro di pochi giorni è aumentato di circa 70mila euro. Lo scopo è dare a tutti la possibilità di una ripresa economica compatibile con le linee di indirizzo della Fase 2». Insomma, una nuova pagina di storia della città, tutta da scrivere. «E' uno strumento di confronto, di democrazia partecipativa che mi auguro non venga mal utilizzato per strumentalizzazioni politiche. Abbiamo la possibilità di individuare tre soluzioni di sostegno: il contributo, la defiscalizzazione (lì dove è consentito dalla normativa), e quella del patrimonio. Su questi tre strumenti stiamo vagliando una serie di possibili iniziative a sostegno di chi ha bisogno oggi, ma anche dare impulso ad un'economia che deve ripartire, ma che deve essere anche ridisegnata. C'è una Latina diversa che dobbiamo avviare, e c'è una stagione estiva che sarà diversa e che dobbiamo saper valorizzare».PUB, LA PROPOSTAHanno partecipato al tavolo strategico anche alcuni rappresentanti dei pub che hanno presentato un progetto che sarà vagliati dal Comune. Nel frattempo, però, l'associazione Isola che non c'è, che rappresenta 30 locali della zona pub, lancia un appello rivolto anche a tutte le attività commerciali della città: «Chiediamo all'amministrazione comunale un intervento con un fondo per l'annullamento delle imposte relative al periodo di chiusura e un sgravio fiscale a favore delle imprese per la ripartenza nella fase 2. Chiediamo di reperire nel bilancio comunale tutte quelle voci che possono essere destinate a tale fondo, nel limite del possibile, per dare (anche se purtroppo non sufficiente) un apporto solidale, per permettere un piccolo respiro. Gli imprenditori si dovranno far carico già di un prestito per poter garantire un futuro a migliaia di dipendenti della nostra città. Questo è il primo passo per la ripresa».