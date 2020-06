Latina, il virus in ritirata: di nuovo zero contagi in provincia

Ultimo aggiornamento: 16:59

Il bollettino della Asl di Latina sui contagi snocciola tre dati positivi, e pur sapendo che non bisogna abbassare la guardia, arriva un po' di sollievo: non si registrano nuovi casi è positivi, nessun decesso e ci sono 70 persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Nessun paziente Covid è ricoverato presso la Terapia Intensiva del Santa Maria Goretti.Dall'inizio dell'emergenza nella provincia sono stati ristontrati 547 casi di persone che hanno contratto il virus, di queste il dato più terribile, il decesso di 34 di loro, mentre 425 sono i guariti, e attualmente sono 88 le persone positive, la maggior parte delle quali in terapia domiciliare, esattamente 59.La Asl raccomanda ai cittadini di tutta la provincia di rispettare rigorosamente le disposizioni ministeriali in materia di mobilità delle persone. Allo stesso modo occorre rispettare rigorosamente quanto stabilito in materia di rispetto delle distanze, lavaggio delle mani e divieto di assembramento. «Si ricorda - sottolinea ancora una volta l'azienda sanitaria - che, allo stato, l’unico modo per evitare la diffusione del contagio consiste nel ridurre all’essenziale i contatti sociali per tutta la durata dell’emergenza».Nel Lazio si registrano oggi 11 casi positivi al Covid-19, di cui 10 a Roma. È quanto emerge dal report delle Asl, reso noto dalla Regione Lazio.Nella Asl di Frosinone non si registrano nuovi casi positivi nè decessi, e 13 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.Lo stesso nella Asl di Rieti, non si registrano nuovi casi positivi nè decessi, con 2 persone che sono uscite dallasorveglianza domiciliare.Infine, anche nella Asl di Viterbo non si registrano nuovi casi positivi nè decessi e 18 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.