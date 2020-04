Coronavirus, l'ente bilaterale per l'agricoltura investe 100.000 euro in dispositivi di sicurezza

Un investimento di 100.000 euro, per la sicurezza di chi lavora in agricoltura e per donare a chi è in prima fila negli ospedali contro il Coronavirus. E' quello fatto dalla Fislas di Latina, fondo di assistenza integrativa per i lavoratori del settore agricolo, l'ente bilaterale che vede insieme organizzazioni degli imprenditori e rappresentanti sindacali. Il denaro stanziato è stato utilizzato per l'acquisto di mascherine e altri dispositivi di protezione.

«Sono già 15.000 le mascherine distribuite ai lavoratori agricoli - spiega il presidente Mauro D'Arcangeli - mentre 1000 le abbiamo donate all'ospedale Santa Maria Goretti. Altri dispositivi sono in arrivo e li useremo sia per chi garantisce l'attività nei campi in questo difficile periodo, sia per le strutture ospedaliere».

