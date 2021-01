Non si ferma all'alt e sperona i carabinieri: arrestato dopo l'inseguimento

Un ragazzo di 22 anni è stato arrestato a Cori dai carabinieri con l'accusa di danneggiamento, resistenza e lesiona a pubblico ufficiale. Il giovane, residente a Lariano (Roma) poichè in piena notte a bordo di un’autovettura non si fermava all'alt dei militari. Non solo, proseguendo la marcia a forte velocità ha speronato l'auto di servizio, ma successivamente è stato inseguito e arrestato, al termine di una breve colluttazione.

APPROFONDIMENTI LATINA Carabiniere "Atleta dell'anno" di tiro a volo, il...

Il giovane ha opposto resistenza e ferito i militari, giudicati entrambi guaribili in sei giorni. Per lui sono scattati gli arresti domiciliari, dopo la convalida del fermo e il processo per direttissima aggiornato al prossimo mese di febbraio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA