Latina, coppia fermata per un controllo: avevano nell'auto un chilo di cocaina

Nella notte tra sabato e domenica a Prossedi nel corso di un servizio perlustrativo i carabinieri del Nucleo investigativo hanno arrestato una coppia di nazionalità albanese lungo la strada provinciale 252. I due ventottenni erano a bordo di un'autovettura e sono stati trovati in possesso di un involucro termosigillato contenente un chilogrammo circa di cocaina che era occultato all’interno del vano motore dell'auto e 6.000 euro in contanti di vario taglio nascosti sotto il sedile anteriore destro del veicolo.



Nella successiva perquisizione effettuata presso l’abitazione dei due a Ferentino sono stati trovati due bilancini di precisione, una macchina per il confezionamento sottovuoto e le relative buste in plastica. La sostanza stupefacente ed il denaro, sono stati sequestrati, mentre gli arrestati associati rispettivamente alle case circondariali di Latina e Roma a disposizione della competente autorità giudiziaria.

Luned├Č 30 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:14



