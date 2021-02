Luna Rossa in finale di Coppa America: ecco chi sono i tre pontini di Luna Rossa

Luna Rossa ha vinto la Prada Cup e conquista, dopo 21 anni, l'accesso alla finale della Coppa America, dove affronterà Team New Zealand. Ad Auckland, l'AC75 di Patrizio Bertelli

ha dominato le due regate della notte contro l'imbarcazione britannica Ineos portandosi così sul 7-1 nella serie. La finale di coppa America si terrà dal 6 al 15 marzo prossimo, sempre nelle acque del Golfo neozelandese di Hauraki. Nella squadra ci sono tre pontini doc. Impariamo a conoscerli aspettando il 6 marzo quando con il team si contenderanno la Coppa America con i neozelandesi.

A bordo, nel Sailing Team, riconoscibile dal numero 21 impresso sul casco, c'è Romano Battisti. che è nato a Priverno 33 anni fa e vive a Sabaudia. «La carriera di canottiere di Romano inizia nel settore giovanile della Forestale - si legge sul profilo pubblicato sul sito del team - passando poi per il CC Aniene dove è tuttora con il gruppo sportivo delle Fiamme Gialle. Romano ha conquistato nel 2 di coppia la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Londra 2012. Dal 2001 ad oggi ha partecipato a due Olimpiadi, 11 mondiali, dei quali ne ha vinti 2, e 8 europei. E’ stato inoltre Campione italiano 16 volte. Negli ultimi anni decide di affacciarsi al mondo della vela e in particolare di specializzarsi nel ruolo di grinder, la sua nuova passione».



Gli altri due pontini sono nello "Shore team". Angelo Napolitano ha il ruolo di "Machine shop". «Originario di Latina - si legge nel profilo, nato nel 1971, è diplomato all’Istituto Professionale di Meccanica. Ha collaborato con il cantiere Wally presso gli stabilimenti di Fano (PU) per la costruzione di imbarcazioni da regata e crociera. Nel 2007 ha preso par-te alla 32^ America’s Cup con il team Mascalzone Latino, occupandosi della costruzione delle imbarcazioni. Nel 2010 ha collaborato alla costruzione del catamarano Alinghi 5 per la 33^ Coppa America. Vanta diversi anni di esperienza nella costruzione di scafi da regata e nella messa a punto delle parti meccaniche. E’ alla sua terza Coppa America con il team Luna Rossa».



"Mast and rigging" è invece il ruolo di Gerardo Siciliano. «Originario di Latina, ha navigato - si legge sul suo profilo - a bordo di importati imbarcazioni tra cui Riviera di Rimini (1998-1999) e TIM (Orma 60) nel 2001-2004 prendendo parte a regate di alto livello e record di traversate. É stato membro dello shore team durante la Volvo Ocean Race 2005 con il team "Pirates of the Caribbean". Nel 2008 vince il circuito Audi Med Cup TP52 e il Mon-diale TP52, concludendo entrambi gli eventi al secondo posto l’anno successivo. Recentemente si è occupato della pre-parazione del Volvo Ocean 70 "Abu Dhabi". E’ alla sua terza Coppa America con Luna Rossa».

