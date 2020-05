Rifiuta i controlli, minaccia i poliziotti con le forbici e fugge: arrestato e condannato

Stava inveendo contro i frequentatori di un bar, alla vista degli agenti della Polizia di Stato ha dato in escandescenza, poi ha urlato di tutto contro i poliziotti che gli chiedevano i documenti, è entrato nel locale e ha preso un paio di forbici per minacciare gli operatori. Un cittadino di 40 anni originario del Senegal è stato arrestato da personale della Questura di Latina. L'episodio è avvenuto in Via Pier Luigi Nervi, dopo la segnalazione pervenuta al 113 ” per la presenza di persone che arrecavano disturbo.

L'uomo provava a darsi alla fuga in un palazzo, ma grazie all’invio di ulteriori pattuglie, i poliziotti chiudevano tutte le vie di fuga dello stabile, costringendolo a consegnarsi. Trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura, è stato processato con rito direttissimo e condannato a sei mesi di reclusione con la misura cautelare dell’obbligo di firma.

