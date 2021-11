Controlli dei Nas su norme anticovid e green pass: a Latina raffica di multe

Raffica di multe per il mancato rispetto delle norme anticovid in provincia di Latina. Sono state 17 le attività sanzionate negli ultimi giorni per irregolarità relative al green pass e ad altre prescrizioni per il contenimento della pandemia. Sono stati 82 i controlli in provincia di Latina da parte dei carabinieri del Nas, per fortuna quindi soltanto una piccola parte delle attività è risultata inadempiente. Salate però le multe: in tutto 7.200 euro. Tre sono le violazioni penali per mancanza di Documento valutazione dei rischi.