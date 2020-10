Al volante a folle velocità o con il telefonino: centinaia di multe della Polizia stradale

Prosegue l'attività della sezione Polizia stradale di Latina che traccia il bilancio del mese di settembre. Numerosi i controlli della legalità in materia di circolazione effettuati sulle strade provinciali dalle pattuglie sezionali, unitamente a quelle appartenenti ai distaccamenti dipendenti di Aprilia, Terracina e Formia.

Sono stati adottati una serie di dispositivi supplementari rispetto a quelli ordinari, finalizzati a garantire sicurezza con l'utilizzo di 337 pattuglie (262 di vigilanza stradale ordinaria, 22 per servizi di scorta e 53 per servizi di altra natura). Equipaggi intervenuti anche per situazioni emergenziali e per prestare soccorso/assistenza (in 307 casi) agli utenti della strada.

Controlli, poi, sono stati organizzati nei confronti di veicoli che trasportano merci e passeggeri, soprattutto sulle tratte di grande percorrenza, quali 148 Pontina, Appia , 156 Monti Lepini e 213 Flacca. Ulteriori servizi sono stati programmati per verificare l'assicurazione., il corretto utilizzo delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, i trasporti eccezionali e il divieto di uso dei telefoni cellulari mentre si è alla guida di un veicolo. Non sono mancate operazioni dedicate al controllo della velocità, tramite l'utilizzo del telelaser, che hanno portato a contestare 150 infrazioni per eccesso di velocità e velocità pericolosa. In totale, sono stati controllati oltre 2.000 veicoli e circa 3.500 persone; inoltre, sono stati elevati 796 verbali per svariate infrazioni (dall'utilizzo del telefonino alla guida, al mancato uso dei sistemi di ritenuta). 24 patenti e 39 carte di circolazione sono state ritirate, mentre i punti-patente decurtati ammontano a 1.926. Sono stati rilevati 41 incidenti, di cui 1 mortale, 26 con lesioni (35 sono state le persone che hanno riportato ferite) e 14 con soli danni alle cose. Per guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti, sono stati sanzionati 16 automobilisti; inoltre, la squadra di polizia giudiziaria ha effettuato verifiche presso le aree di sosta e controlli amministrativi presso autofficine e rivendite di veicoli.

