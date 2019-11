Latina, Consiglio comunale sul clima davanti a centinaia di studenti

Politiche per combattere inquinamento e cambiamenti climatici, con atti immediati e concreti. È il senso della seduta straordinaria di Consiglio comunale in svolgimento a Latina, davanti a una folta rappresentanza di studenti degli istituti superiori del capoluogo. Sono loro a intervenire, chiedendo riduzione delle plastiche, più raccolta differenziata, un trasporto pubblico sostenibile, educazione e ambientale nelle scuole. Centrale la relazione dell’ex ministro Corrado Clini, che ha puntato l’attenzione sulla necessaria riduzione di utilizzo di fonti energetiche fossili, in favore di quelle rinnovabili. In seduta, quattro atti integrativi presentati dal Partito democratico, impegneranno sindaco e giunta ad attuare azioni pratiche concrete immediate. «La politica deve saper fare delle scelte con interventi strutturali», ha dichiarato il sindaco, Damiano Coletta, che ha fortemente voluto questa seduta.

Ultimo aggiornamento: 13:43

