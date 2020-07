Latina, in Consiglio comunale la commozione dell'assessore Proietti: «Giuseppe Manzi disponibile al dialogo con tutti»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«È stato sempre disponibile al dialogo con tutti, sempre autorevole in questa sua disponibilità, responsabile che ogni numero di bilancio significasse servizi, cura alla persona, lavoro». Si commuove, l'assessore al Bilancio del Comune di Latina, Gianmarco Proietti, ricordando poco fa in Consiglio comunale la figura di Giuseppe Manzi, dirigente del servizio Finanziario dell'ente di piazza del Popolo, scomparso prematuramente e improvvisamente, per un malore mentre era in strada, lunedì scorso.Nonostante le sedute si svolgano ancora in videoconferenza, Proietti sceglie di leggere dall'aula consiliare la relazione al Rendiconto 2019, primo punto oggi all'ordine del giorno. Una relazione che l'assessore dedica integralmente alla figura di Manzi, dirigene che «voleva che ci fosse più umanità che burocrazia, dietro la complessità di ogni numero; nella sua discrezionalità, ha operato quotidianamente per costruire una struttura portante, affinché fosse garantita la libertà di fare politica».