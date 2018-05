Latina, Comune pronto ad acquisire villetta del clan Ciarelli in via dei Sabini

di Andrea Apruzzese

Il Comune di Latina vuole acquisire al patrimonio comunale la villa di via dei Sabini confiscata, insieme ad altri beni, al clan Ciarelli-Di Silvio.

La giunta ha approvato la delibera per la manifestazione di interesse all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata, all’acquisizione al patrimonio comunale della villetta. La confisca fu decretata dal Tribunale di Latina nel 2010 e dalla Cassazione nel 2013, ma fu più volte rioccupata, nonostante una prima ordinanza di sgombero emessa nel 2014 da parte dell’Agenzia nazionale. A fine marzo lo sgombero definitivo, attuato in seguito alle indagini per il violento pestaggio di un vigilante di un supermercato al Piccarello. Identificando i presunti responsabili dell’aggressione, avvenuta a gennaio, gli inquirenti scoprirono che esponenti della famiglia risiedevano ancora all’interno dell’immobile. Da qui la decisione, assunta nel Nucleo di supporto convocato presso la Prefettura il 5 e 6 marzo scorsi, di pianificare le operazioni propedeutiche allo sgombero di questo e altri tre immobili, già confiscati sul territorio comunale.

Nella delibera viene ora ravvisata la «necessità di intraprendere ogni iniziativa utile e necessaria volta alla salvaguardia della sicurezza e dell’incolumità pubblica attraverso la presa in carico dell’immobile confiscato (e successivamente rioccupato) provvedendo alla sua protezione e valorizzazione»; per questi motivi, «il Comune ha dichiarato la propria disponibilità a garantire sin da subito il presidio dell’immobile e a manifestare il proprio interesse per l’acquisizione dello stesso al proprio patrimonio indisponibile».

L’immobile «sarà destinato a scopi istituzionali propri del Comune, o farà parte di accordi di programma con altri enti». Secondo le norme, infatti, i beni confiscati possono essere trasferiti per finalità sociali, ma anche istituzionali, ai Comuni ove l’immobile è sito, o a Provincia o Regione.



Giovedì 17 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:06



© RIPRODUZIONE RISERVATA