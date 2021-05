Commercio in lutto: morto Giovanni Mancinelli, tra i primi imprenditori del centro

Commercio in lutto a Latina per la scomparsa di uno storico imprenditore del centro storico della città capoluogo, Giovanni Mancinelli. A darne notizia attraverso i social sono stati i familiari. Titolare di negozi di abbigliamento, Mancinelli - morto a 88 anni - è stato un punto di riferimento per generazioni.

«Con immenso dolore - dicono i familiari - il gruppo Mancinelli annuncia la scomparsa del suo capostipite. Una grande perdita per la famiglia ma anche per la città che vede andar via uno degli imprenditori storici del centro, amato da tutti per la sua onestà e per il suo garbo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA