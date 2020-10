"Susi" prende forma: tolte le impalcature sul Corso di Latina

Dopo circa un anno di lavori si inizia a intravedere il nuovo spazio commerciale che la famiglia Pistilli sta realizzando a Latina nel palazzo su Corso della Repubblica al posto dell'ex negozio Porfiri. Novità nella continuità: la vetrina fronte strada è rimasta immutata con le grandi vetrate e la pensilina, oggi profilata di nero.

Il palazzo sarà ricoperto di travertino, anche se al momento è visibile solo il piano terra, e avrà ampie vetrate: chiaro rimando alle architetture di Fondazione.

Il negozio del gruppo "Susi" sarà su due livelli come il vecchio Porfiri, mentre la terrazza affacciata sui tetti del centro dovrebbe ospitare un bar-ristorante panoramico. Ma queste al momento sono solo indiscrezioni e ancora non ci sono date ufficiali per l'apertura degli spazi commerciali.

