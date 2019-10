Latina, commercialisti a convegno sulla crisi d'impresa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ordine dei commercialisti organizza un convegno sulla Riforma della crisi d’impresa. L'appuntamento è per mercoledì 9 ottobre, dalle 14,30 alle 18,30, presso la sala conferenze della facoltà di Economia dell’Università “La Sapienza”, sede pontina (Via XXIV Maggio, 7 - Latina). Il titolo è “Riforma crisi d’impresa: nuovi compiti organi di controllo, adeguamenti statutari, raffronto con società non soggette a controlli e obblighi per queste ultime” e l'evento, che è aperto a tutti, è valido per la formazione professionale continua.Si aprirà con i saluti del presidente dell’Odcec pontino, Efrem Romagnoli, del commissario straordinario della Camera di Commercio di Latina, Mauro Zappia, della coordinatrice della commissione societario Odcec di Latina, Enza Rizioli, del presidente dell’associazione commercialisti formazione e socialità di Latina, Valerio Raffaelli, e vedrà la partecipazione come relatore del convegno, di Giancarlo Grossi, commercialista e revisore legale a Pescara.