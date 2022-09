Latina, dimissioni in massa dei consiglieri di centrodestra: decade il sindaco Coletta/In aggiornamento

I consiglieri comunali di Latina di centrodestra, maggioranza in Consiglio, alla fine si sono dimessi in massa. Le firme intorno alle 18.30 in uno studio notarile a due passi dal palazzo comunale. Per effetto delle dimissioni di 18 consiglieri il sindaco civico Damiano Coletta decade dalla carica e in Comune tornerà un commissario prefettizio. E' in corso una conferenza stampa del primo cittadino.

Questa la cronaca di una giornata convulsa.

La decisione di dimettersi è stata presa dalla coalizione di centrodestra questa mattina, al termine di una riunione svolta presso la sede di Latina di Fratelli d'Italia cui erano presenti i vertici e alcuni consiglieri dei partiti.

I consiglieri abbandoneranno l'aula subito dopo il primo punto, necessario per entrare in carica, e si dimetteranno nelle mani di un notaio che, a quanto si apprende, sarà convocato direttamente in Comune. In base alle indiscrezioni non ci sarebbe però completa unità sulla scelta e alcuni consiglieri non erano infatti presenti. Tra gli assenti, anche Patrizia Fanti.

E' attesa a minuti una nota ufficiale dei partiti della coalizione di centrodestra. E' stata preannunciata dagli esponenti di Fdi e Lega all'uscita dell'incontro.

Aggiornamento 14.30

La nota dei partiti di centrodestra è stata appena spedita alle redazioni.

«Questa mattina - si legge nella nota - Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Latina nel Cuore e Udc si sono riuniti alla presenza dei propri dirigenti, amministratori e rappresentanti eletti in Consiglio Comunale per dare seguito a quanto dichiarato nei giorni scorsi sulla sfiducia a Coletta».

«Con grande senso di responsabilità, coerenza e amore per la città di Latina - cpontinua la nota - i Consiglieri Comunali eletti nel Centrodestra oggi si dimetteranno in blocco per voltare finalmente pagina rispetto all'amministrazione Coletta - scrivono nella nota - Nell'ultimo anno si è dimostrato che la cosiddetta 'anatra zoppa', ossia un sindaco che non la maggioranza in consiglio comunale, né tanto meno la fiducia dei suoi concittadini, non è in grado di garantire alla città un'amministrazione che faccia fronte ai tanti problemi del nostro territorio e che sia in grado di pianificare lo sviluppo e il futuro di Latina. Per questo motivo, ma anche e soprattutto per voltare pagina rispetto agli ultimi sei anni di totale immobilismo dell'amministrazione Coletta è stato deciso che i consiglieri comunali eletti a Latina rassegneranno in blocco le loro dimissioni. «Il nostro - spiegano dirigenti, amministratori ed eletti di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Latina nel Cuore e Udc - è un gesto di responsabilità e un atto di amore nei confronti di Latina. Chiudendo questa fallimentare esperienza amministrativa saremo presto in grado di assicurare a Latina un'amministrazione in grado di risolvere i problemi dei cittadini, dare risposte a famiglie e imprese e lavorare finalmente per un futuro di sviluppo e crescita del nostro meraviglioso territorio». Questa la nota dei Gruppi Consiliari, i dirigenti e gli amministratori di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Latina nel Cuore e Udc.

Aggiornamento ore 15.44

Con ogni probabilità Damiano Coletta parlerà alla città in una nuova diretta Fb prima del Consiglio comunale. La decisione sarà presa a breve.

Aggiornamento ore 16.55

Il sindaco Damiano Coletta ha ufficializzato: parlerà alla città in diretta Fb alle 17.30.

Il sindaco Coletta è in diretta su Fb

Iniziato il Consilgio comunale. Qui la diretta:

Il centrodestra ha chiesto subito una sospensione di 10 minuti. A quanto risulta non c'è ancora unanimità di vedute sulla decisione di sfiduciare il sindaco Coletta e forse non ci sono ancora neppure i numeri. Per questo i consiglieri comunali di Fdi, Lega e Forza Italia hanno raggiunto il Circolo cittadino per un'ultima riunione. Alla fine è stata trovata l'intesa. Sono 18 i consiglieri che hanno accettato e dunque la consiliatura è a un passo dall'epilogo. I consiglieri comunali di centrodestra hanno lasciato il circolo cittadino e stanno dirigendosi allo studio del notaio Coppola per firmare le dimissioni..

Patrizia Fanti ha commentato al Messaggero: «Un momento doloroso».

Apposte le firme delle dimissioni davanti al notaio Coppola i consiglieri stanno tornando verso il Comune. Un anno dopo il voto e un mese dopo la rinnovazione del voto in 22 sezioni Latina dovrà tornare alle urne, ma per ora sarà governata da un commissario.