Alle poste centrali di Latina mega fila in piazza, lunghe code anche ai supermercati

Tutti in coda, l'appello a restare a casa non sembra aver avuto ancora grande successo a Latina. Questa mattina il record spetta sicuramente alle Poste centrali: la fila degli utenti in attesa di pagare un bollettino o ritirare una raccomandata non solo usciva dal salone degli uffici, ma girava per tutta la piazza antistante con le persone a rigorosa distanza di sicurezza le une dalle altre. Si segnalano code anche nei principali supermercati, in alcuni casi la fila girava per tutto il parcheggio antistante.