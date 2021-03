Latina, cittadinanza onoraria a Liliana Segre, Sami Modiano e al Milite Ignoto

La senatrice a vita, testimone dell'Olocausto, Liliana Segre, sarà cittadina onoraria di Latina. La commissione Affari istituzionali del Comune di Latina ha votato oggi all'unanimità la proposta di delibera per concederle la cittadinanza onoraria. La delibera nasce da una mozione di Consiglio, che fu votata all'unanimità nel novembre 2019; l'atto fu poi predisposto, ed era pronto per andare in commissione già un anno fa, nel marzo 2020, quando poi è scoppiata la pandemia da Covid-19. La delibera riconosce «la rilevanza che la figura della senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta alla tragedia dell’Olocausto, riveste nella memoria storica del nostro Paese, nonché nella considerazione della necessità di rafforzare la consapevolezza, l’educazione al confronto ed alla tolleranza e, nel contempo, della grande tradizione e della propensione che la città di Latina ha sempre dimostrato verso l’accoglienza e l’inclusione». Accanto alla senatrice a vita, la commissione ha oggi approvato anche la concessione della cittadinanza a Sami Modiano, anch'egli sopravvissuto e poi testimone dell'Olocausto del popolo ebraico, con incontri svolti anche a Latina, con analoghe motivazioni: «Nel riconoscimento dell'importanza della conoscenza della storia per comprendere il passato quale indispensabile monito nella lettura del presente e nella costruzione del futuro, nonché nella considerazione della necessità di contrastare preoccupanti fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio che attraversano il nostro Paese e, nel contempo, della naturale propensione della Città di Latina, crogiolo di popoli provenienti da terre diverse, ad accogliere ed includere». Ultima cittadinanza onoraria, infine, quella per il Milite Ignoto, in occasione del Centenario della traslazione della salma nel sacello dell’Altare della Patria, che cadrà il 4 novembre 2021.

