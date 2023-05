Fair play a Latina, vincono il campionato under 15 e gli avversari dedicano un "passillo de honor"

Un "passillo de honor" per omaggiare i vincitori del campionato under 15 regionale dell'Agora Latina. Il bel gesto è avvenuto al termine della partita vinta contro il Cisterna per 1-0, grazie alla quale i ragazzi di mister Marco Iannarilli e del vice Luca Bidone hanno conquistato con una giornata di anticipo la vittoria del campionato giovanile.

Un gesto all'insegna del fair play voluto dalla squadra del Cisterna che ha celebrato i campioni, padroni di casa, con un corridoio d'onore (come avviene spesso nel calcio spagnolo) al termine dell'incontro nel campo dell'Agora Latina.

Dopo il triplice fischio è esplosa la festa dei ragazzi che hanno conquistato il campionato in anticipo grazie ai 7 punti di vantaggio sull'Anzio, al termine di una stagione dominata sin dall'inizio che terminerà domenica 14 maggio con un "derby" a Pantanaccio con R11.

Oltre ai cori e alla gioia della squadra di capitan Simone Martone, la festa è stata impreziosita dal passaggio di tre ultraleggeri sul campo di Latina con i fumogeni per salutare la vittoria della squadra di casa.