Cisterna, misterioso incendio di un furgone. Indagini in corso

Un furgone è stato distrutto dalle fiamme a Cisterna e si indaga sulle cause del rogo. L'episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri - 7 marzo - quando il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto a seguito segnalazioni di un incendio.

Proprio nel centro città, la squadra territoriale di Aprilia, constatava la presenza di un furgone, parcheggiato a bordo strada, avvolto dalle fiamme. Subito iniziavano le operazioni di spegnimento per non far propagare l'incendio su altri automezzi. Necessario anche l'intervento di una ABP (AutoBottePompa) proveniente da Latina. Al momento non si conoscono le cause. E' intervenuto anche personale della Polizia di Stato, Non si registrano, fortunatamente, persone coinvolte.

