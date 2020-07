«E' come una partita a poker, la mia è una sfida», lo dice il titolare del cinema Corso di Latina, Gianni Colombi che ha preso la decisione di riaprire la sua Arena cinema all'aperto dal prossimo 25 luglio, nonostante l'assenza di nuove uscite cinematografiche: «Il programma è buono, ci abbiamo lavorato a lungo, proponendo film che erano appena usciti in sala pochi giorni prima del lock down».

Il motivo per cui ha deciso di farlo? Sono in realtà più di uno: «I protocolli per i cinema all'aperto sono più leggeri, perché non c'è bisogno della sanificazione ogni giorno visto che il sole uccide il virus. Lo facciamo perché Latina merita una programmazione estiva che permetta alla popolazione di uscire e cercare alternative alla solita passeggiata, considerando che non saranno tanti gli eventi in giro per la provincia in questa strana estate. E poi lo facciamo per una tradizione che dura da 40 anni», spiega Gianni che per le sale del Corso e del Supercinema ha speso tutta la sua vita.

«Bene o male conosco tutti i cittadini, alcuni li ho visti letteralmente crescere. Dovevo fare qualcosa per la mia città e la possibilità del cinema all'aperto è il mio modo per dire Ripartiamo e facciamolo insieme». Quello del cinema in effetti è uno dei settori maggiormente colpiti dalla crisi causati dal Covid - 19: Siamo chiusi dai primi di marzo, probabilmente potremmo riaprire a fine agosto, ma con quale programmazione? Le produzioni che vanno per la maggiore sono quelle americane, ma in questo momento tutte le case cinematografiche, così come i cinema, sono chiusi, perché far uscire prima in Italia un film prodotto in America che però lì non può essere programmato? Ovvio che a settembre ottobre la situazione sarà ancora più critica». Gianni ha il quadro della situazione a livello nazionale e le Arene che hanno aperto, pochissime in realtà, hanno avuto incassi ridicoli: «I colleghi con cui mi sono confrontato non hanno una visione positiva, la situazione è molto difficile. Ma ci voglio provare e spero che la cittadinanza renda omaggio a questo nostro atto di eroismo». La programmazione scelta riguarda dunque film o appena usciti prima della chiusura o che hanno avuto molto successo: «Ho scelto produzioni come I miserabili (il 25 e 26 luglio), Favolacce, Pinocchio, La Dea Fortuna, Joker, Gli anni più belli. Insomma un buon programma».

Tutti i film inizieranno alle ore 21:30 nell'arena che conta oltre 300 posti, che ovviamente saranno dimezzati: «Prevediamo un posto sì e uno no, all'ingresso ci sarà l'igienizzante, durante l'entrata è previsto l'utilizzo della mascherina che comunque si potrà togliere durante la proiezione mantenendo la distanza di un metro, a meno che non si è parte dello stesso nucleo familiare. Oltre a queste restrizioni, dovrò prendere nome, cognome e numero di telefono dei presenti da tenere per 15 giorni, sperando che tutti vogliano darli. Non è semplice, ma sarà ancora peggio quando riapriremo le sale al chiuso. In quel caso, se le limitazioni rimarranno tali, sarà veramente complicato perché per esempio, oltre a tenere la mascherina durante tutto il film, non si potrà accendere l'aria condizionata se non facendo grandi lavori nell'impianto. Ma a quel punto mi converrà rimanere chiuso».

Gli ostacoli ci sono è vero, ma Gianni non si perde d'animo. Tutti noi cittadini di Latina lo abbiamo visto nella sua postazione al Corso, in qualsiasi giorno della settimana, feste comprese, sempre con il sorriso e sempre disponibile, e con lo stesso spirito guarda a questa sfida: «Voglio essere ottimista e spero che i miei concittadini possano apprezzare quanto stiamo facendo».

Francesca Balestrieri

