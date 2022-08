Bimba chiusa in auto a Latina, genitori denunciati per abbandono di minore

Sono stati denunciati per il reato di abbandono di minore i genitori della neonata lasciata chiusa in auto per circa mezz'ora sotto il sole nei giorni scorsi a Borgo Montello a Latina.

Entrambi con problemi di droga – lui 40enne di Latina, lei 38enne dei Castelli, – erano stati già sospesi della potestà genitoriale da parte del tribunale per i minorenni.

La piccola era stata soccorsa dalla commessa di un bar che ha aperto lo sportello dell'auto e ha preso in braccio la bambina, prestandole i primi soccorsi mentre i genitori continuavano incuranti a litigare per motivi di gelosia.

La neonata ha rischiato di morire: trasferita d'urgenza all'ospedale Goretti di Latina, è stata trovata positiva alla cocaina. Ora è stata dimessa e si trova in una struttura in attesa di essere data in affidamento a una nuova famiglia.