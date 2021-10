Latina, cercano di scappare per non essere fermati dai carabinieri ma si schiantano in auto: tre giovani feriti

Mercoledì 20 Ottobre 2021, 10:35

Hanno incrociato una pattuglia dei carabinieri e a tutta velocità sono fuggiti per timore di essere fermati. Ma proprio la velocità li ha traditi e alla prima curva sono usciti fuori strada con l'auto schiantandosi contro alcuni alberi lungo la strada. Tutto è accaduto nel corso della notte, in viale Kennedy. Protagonisti tre ragazzi sui 20 anni, tutti rimasti feriti nell'incidente e soccorsi dalle ambulanze. Due di loro sono ancora ricoverati e uno in particolare è in condizioni serie. I carabinieri della compagnia di Latina stanno cercando di accertare cosa li abbia spinti a fuggire e stanno dunque valutando la loro posizione e quella del conducente del veicolo che con le manovre azzardate e la folle corsa ha messo tutti in pericolo.