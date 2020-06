«Attacco becero al centrodestra», Fratelli d'Italia accetta la sfida del sindaco di Latina

Fratelli d’Italia accetta la sfida lanciata dal sindaco di Latina Damiano Coletta, lo fa con la voce di Gianluca Di Cocco, il portavoce di Fdi, che sottolinea: «Il primo cittadino non si è limitato, in vista delle amministrative del 2021, a un’apertura a una possibile coalizione di sinistra firmata da Lbc, Pd, M5S, Italia Viva, Azione, Articolo 1, Liberi e Uguali, Le Sardine e Italia in Comune, ma è andato, come sua consuetudine del resto, ad attaccare in maniera becera tutto il centro-destra. Continua a trovare scusanti per la sua inconcludenza, dimenticando però che è il centrodestra a rappresentare oggi la stragrande maggioranza della città di Latina e d’Italia, come dimostrano i sondaggi e non solo».

Aggiunge Enrico Tiero, portavoce regionale del partito, che il sindaco «ha esaurito il consenso e con esso anche gli argomenti a sua disposizione per giustificare la sua incapacità di cambiare Latina, e dunque continua ad accusare in maniera spudorata il centrodestra di presunte illegalità. Detto ciò questa sfida a noi piace, perché questo momento per il futuro di Latina è - con una metafora calcistica - decisivo come la finale di un Mondiale, per gli importanti riflessi che avrà sul territorio».

Di Cocco e Tiero sottolineano che la classe dirigente del partito è al lavoro per esprimere il massimo della forza alle elezioni «con la certezza non solo di riuscire a far crescere i consensi per il partito della Meloni, ma di fornire un apporto determinante per vincere nella primavera del 2021 e ridare un futuro a Latina. Sappiano bene Coletta e tutti i suoi partner che il cdx otterrà un risultato notevole e specialmente Fratelli d’Italia arriverà ad essere molto probabilmente il primo partito a Latina. «Non dimentichiamo - aggiungono - che in questi anni la scellerata gestione Lbc non ha prodotto assolutamente nulla». Ed elecano quelle che ritengono le sconfitte di Lbc: la mancata riapertura del teatro Gabriele D’Annunzio, la situazione del Palabianchini e della piscina comunale, fino ad arrivare ai lavori di ripascimento per difendere la costa. La conclusione di Di Cocco è Tiero si sintetizza così: «Non basta essere onesti per amministrare bene una città, bisogna essere capaci. E noi siamo sia l’uno che l’altro».



