Trasportava rifiuti speciali senza autorizzazione: denunciato

Venerdì 30 Luglio 2021, 19:49 - Ultimo aggiornamento: 19:50

Lo hanno seguito sospettando che fosse uno dei trasportatori che - in spregio delle regole - mette sul proprio furgone rifiuti speciali per portarli in centri di smaltimento illegale, ovviamente senza alcuna autorizzazione.

I carabinieri hanno denunciato un uomo di 53 anni, di Latina, sorpreso sulla strada regionale 156 dei Monti Lepini. I militari della compagnia di Latina e in particolare delle stazioni di Latina Scalo e Borgo Grappa, congiuntamente a quelli della stazione dei carabinieri forestali del capoluogo, lo hanno sorpreso nell’ambito di una mirata campagna di controlli del trasporto su strada dei rifiuti e di repressione dell’illecita gestione. L'uomo trasportava senza la prescritta autorizzazione, materiali speciali consistenti in fari, led e condensatori dismessi. Il materiale è stato sottoposto a sequestro, mentre i controlli continueranno anche nei prossimi giorni.