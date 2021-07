Ruba in un negozio e fugge in monopattino: arrestato

Mercoledì 7 Luglio 2021, 14:00

I carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Latina ieri hanno ricevuto una curiosa segnalazione: un ladro in fuga in monopattino. Si trattava di un 27enne di origini algerine, come si è appreso all'epilogo della vicenda, che dopo essere entrato in un negozio all'interno di un centro commerciale del capoluogo, aveva manomesso i dispositivi antitaccheggio di alcuni indumenti in vendita, asportando tre pantaloncini di una nota marca del valore di oltre 130 euro. L'uomo, una volta fuori dal negozio si era dato alla fuga a bordo di monopattino elettrico.

I militari dell’Arma sono sopraggiunti dopo essere stati allertati dal personale della sicurezza interna del centro commerciale e sono riusciti a bloccare ed arrestare il ladro riconsegnando la refurtiva ai titolari. L’arrestato, che risulta anche essere stato colpito da provvedimento di esplusione, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando provinciale dei carabinieri in attesa di essere processato per direttissima.