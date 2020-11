Latina candidata come Città italiana dei giovani 2021

Latina è ufficialmente candidata al bando “Città Italiana dei Giovani 2021”, promosso dal Consiglio Nazionale Giovani. L'annuncio da parte del Comune e in particolare dall 'assessore alle Politiche giovanili, Cristina Leggio , che spiega come «il progetto Latina città aperta è il frutto di un bellissimo lavoro di squadra, ricco e partecipato, sviluppato dal comitato promotore. Grazie alla collaborazione di giovani appassionati e competenti, ha preso vita un Open Innovation Youth Hub , che continuerà a lavorare per il futuro della città».

Il progetto Città italiana dei giovani nasce per ascoltare e interpretare bisogni ed esigenze dei giovani. Il premio in palio, della durata di un anno, verrà assegnato alla città italiana che meglio presenterà progetti di valorizzazione, partecipazione e inclusione giovanile. Obiettivo dell’iniziativa è promuovere idee di città inclusive, resilienti e a misura di giovani, sul modello degli obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.

