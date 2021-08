Latina, camper per il vaccino: la Asl sospende attività per concomitanza eventi del Comune

Venerdì 6 Agosto 2021, 16:56 - Ultimo aggiornamento: 16:57

Sospeso l’open night vaccinale anti-Covid previsto per questa sera in piazza del Popolo a Latina. La decisione della Asl pontina è arrivata nel pomeriggio ed è scaturita da “concomitanti eventi culturali organizzati dal Comune di Latina”. L’appuntamento, il terzo da mercoledì sera, denominato “Vi portiamo il vaccino nel vostro Comune”, prevedeva la vaccinazione anti-Covid con il farmaco Moderna, senza necessità di prenotazione. Un’iniziativa dedicata a tutti gli over 16. Ma «le attività del Camper per campagna vaccinale itinerante, previste presso piazza del Popolo a Latina nelle fasce serali dalle 19 alle 23, sono sospese”, ha precisato la Asl, scusandosi con la popolazione per il disagio»