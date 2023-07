Martedì 25 Luglio 2023, 00:21

Una delle città più calde d’Italia (bollino rosso anche oggi) ma anche un pronto soccorso tra i più affollati, con numeri che spesso superano ampiamente quelli degli ospedali romani. Il “Santa Maria Goretti” di Latina è un caso limite, segnalato da anni, che soffre ogni giorno per l’enorme quantità di richieste nel servizio di emergenza. E in questi giorni di caldo la situazione è ulteriormente peggiorata. «Ogni volta è sempre un’agonia - racconta una paziente in coda - ma con il caldo è tutto più complicato, se una persona sta male cosa altro può fare se non venire qui? Le attese sono infinite, lo sappiamo, ma non abbiamo alternative».

Il caos

La saletta dell’accettazione è piccola e inadeguata, il gabbiotto del “triage”, dove vengono assegnati i codici, viene preso d’assalto ogni volta che spunta un operatore. C’è chi è appena arrivato e deve registrarsi, ma soprattutto ci sono i parenti di chi è già dentro da ore. «Il problema è che non abbiamo notizie - racconta l’accompagnatore di un paziente - siamo qui da ore, chiediamo ma ci dicono di attendere». Il problema della comunicazione è uno dei talloni d’Achille del pronto soccorso. Anni fa si provò a installare un monitor che avrebbe dovuto dare indicazioni, più o meno in tempo reale, ai parenti sull’iter in corso per il paziente indicato con un codice per proteggere la privacy. Ora quel monitor è lì, spento, senza alcuna funzione.

Ma l’inferno non si vede dall’esterno, perché sta tutto al di là della porta scorrevole. Gli spazi sono inadeguati e i pazienti all’interno vengono sistemati dove c’è un angolo libero, molti vengono “parcheggiati” sulle barelle direttamente in corridoio. Ormai non si fa quasi più caso al genere, maschi e femmine sono vicini, senza alcuna tutela della privacy. La riservatezza non esiste neanche per le situazioni più delicate e imbarazzanti, facilmente immaginabili quando si pensa a determinate patologie. Non c’è spazio, ma non c’è neanche tempo, perché i codici meno gravi devono giustamente dare la precedenza ai casi urgenti. E così si è costretti a soffrire, perché l’alternativa non esiste. «Ho assistito a qualcosa di veramente sconvolgente - racconta una donna - quella sala nel giro di un’ora si è riempita di gente sofferente, molto più di me, chi aveva coliche addominali e renali e nessuno si occupava di loro. Ho visto una condizione di impotenza e rassegnazione, perché infermieri e medici erano tutti impegnati nei casi in codice rosso».

I pazienti soffrono, ma il problema travolge anche il personale che vive ogni giorno situazioni di estrema gravità, sentendosi spesso impotente rispetto a un meccanismo ormai incontrollato e incontrollabile, almeno in queste condizioni. Sono loro le prime vittime di un sistema che non riesce a gestire l’emergenza in maniera adeguata. Ed è proprio il personale, infermieri e medici, a diventare il primo bersaglio della violenza di pazienti e parenti che perdono le staffe di fronte a situazioni esasperanti, sempre più frequenti. Per questo motivo, appena due settimane fa, anche a Latina è stato ripristinato il posto di polizia, aperto proprio all’interno del pronto soccorso, la “prima linea” dell’ospedale, con la speranza di scoraggiare i violenti e limitare le aggressioni al personale sanitario. I numeri dell’affluenza fanno impressione. Ieri alle 19,47 Latina contava un totale di 115 pazienti, un dato significativo se si considera che nello stesso momento l’ospedale Pertini di Roma ne stava trattando 114, Tor Vergata 125 e il Sant’Andrea 115.