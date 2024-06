Venerdì 14 Giugno 2024, 13:19 - Ultimo aggiornamento: 13:20

SERIE C

Il Latina Calcio 1932 ha ricevuto il via libera per l’iscrizione alla Serie C Now 2024/2025 (per terzo anno di fila). La società di piazzale Prampolini ha ricevuto due comunicazioni che erano attese.

La Co.Vi.So.C. (Commissione vigilanza società di calcio) ha comunicato infatti di aver esaminato «nella riunione del 10 giugno 2024», la documentazione prodotta dal Latina Calcio 1932 e «quanto certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico» per l’ottenimento della «Licenza nazionale 2024/2025».

«Ciò posto - si legge nella comunicazione - , la Co.Vi.So.C. ha ritenuto che, allo stato degli atti, risultano integrati i criteri legali ed economico-finanziari» e che quindi «non sussistono motivi ostativi all’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al Campionato di Serie C 2024/2025»

Ma come ogni estate c’era un altro ostacolo da superare, quello della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi. La documentazione relativa allo Stadio “Domenico Francioni” è stata esaminata «nella riunione del 7 giugno 2024».

«Al riguardo - spiega la comunicazione inviata alla società nerazzurra - tenuto conto anche della certificazione favorevole della Lega Italiana Calcio Professionistico, la Commissione ha ritenuto che risultano integrati i criteri infrastrutturali» previsti dal regolamento, e che «risultano integrati» anche «i criteri sportivi ed organizzativi» e dunque «allo stato degli atti, non sussistono motivi ostativi all’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al Campionato di Serie C 2024/2025».

Una notizia che fa tirare un vero sospiro di sollievo per programmare in anticipo la stagione e partire anche con le prime operazioni di mercato. Dodici i giocatori sotto contratto fino al 2025 - il portiere Matteo Cardinali (il suo triennio pontino potrebbe però finire qui viste le lusinghe dalla cadetteria di Brescia, Frosinone e Sudtirol); i difensori Fabio Cortinovis, Gabriele Rocchi, Edoardo Vona, Giovanni Di Renzo, Anass Serbouti ed Emanuel Ercolano; i centrocampisti Andrea Cittadino, Alessio Riccardi, Lorenzo Di Livio; e gli attaccanti Luan Capanni e Ferdinando Mastroianni - rappresentano una discreta base di partenza per costruire e soprattutto rinforzare l’organico a disposizione di mister Gaetano Fontana, che ha urgente necessità di essere incrementato nelle zone chiave. L’esterno offensivo Luca Paganini, tra i più appetiti con il contratto in scadenza a fine mese, secondo indiscrezioni è vicinissimo alla Vis Pesaro, dove ritroverebbe il tecnico Roberto Stellone, con cui condivise la splendida esperienza con la prima promozione in Serie A nel 2014-2015 vissuta con la maglia del Frosinone. Un pupillo dell’allenatore romano. I pontini vogliono assolutamente tenerlo dopo una stagione comunque soddisfacente condita da 40 presenze, quasi tutte da titolare e per intero, per 3.200’ complessivi, Coppa Italia e playoff compresi, arricchite da 3 gol e 6 assist. Le due parti sono ad un passo dal sì, sarebbe pronto già un biennale per lui, ma la trattativa non è facile.

Andrea Gionti

