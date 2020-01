Latina Calcio: manifesti in città contro il presidente Terracciano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alla vigilia della sfida interna con il Cassino, il Latina Calcio, attraverso le parole del vice presidente Giuseppe D'Apuzzo, ha espresso tutto il proprio dissenso riguardo i manifesti, affissi in diverse zone della città, attraverso i quali, in maniera chiara, si invita il presidente Antonio Terracciano a lasciare la società pontina.Queste le parole usate dal dirigente nerazzurro: «I diversi manifesti apparsi in città la notte scorsa, non fanno cambiare assolutamente la politica societaria, né tantomeno scalfiscono l’onorabilità del nostro presidente. Anzi dietro una mano insensata che ha agito questa notte c’è una regia occulta che combatteremo con tutte le nostre forze e andremo avanti sempre a testa alta come fatto in questi tre anni di Latina Calcio 1932.Non vogliamo assolutamente prestare il fianco, né lasciarci intimorire da questi atteggiamenti ignobili che la dicono lunga sul valore delle persone che hanno agito. A loro va il nostro forte dissenso per aver messo in atto un’azione nel pieno anonimato e soprattutto perché non hanno il coraggio di motivare questo loro livore nei confronti del nostro massimo dirigente che rimane una persona stimata ed onorabile. Il tempo è galantuomo e queste persone non potranno mai fregiarsi dell’appellativo di tifosi, perché tifare una squadra è altra cosa rispetto alle basse offese a cui sono abituati»